В Росії почали вживати заходи для недопущення виїзду призовників з країни, - Генштаб

Фото: в Росії почали вживати заходи для недопущення виїзду призовників з країни (Getty Images)

Росія, на тлі ймовірної нової хвилі мобілізації, почала боротися з масовим виїздом чоловіків за кордон. Не виключено, що ворог заборонить перетин кордону для призовників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу.