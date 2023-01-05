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В Росії почали вживати заходи для недопущення виїзду призовників з країни, - Генштаб

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Четвер 05 січня 2023 18:47
В Росії почали вживати заходи для недопущення виїзду призовників з країни, - Генштаб Фото: в Росії почали вживати заходи для недопущення виїзду призовників з країни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія, на тлі ймовірної нової хвилі мобілізації, почала боротися з масовим виїздом чоловіків за кордон. Не виключено, що ворог заборонить перетин кордону для призовників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу.

"Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до росіян через плани Кремля оголосити нову хвилю мобілізації.

За словами президента Володимира Зеленського, путінський режим готовий кинути усе та всіх, аби перевернути хід війни.

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