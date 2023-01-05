В России начали принимать меры по недопущению выезда призывников из страны, - Генштаб

Фото: в России начали принимать меры по недопущению выезда призывников из страны (Getty Images)

Россия, на фоне возможной новой волны мобилизации, начала бороться с массовым выездом мужчин за границу. Не исключено, что враг запретит пересечение границы для призывников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба.