В России начали принимать меры по недопущению выезда призывников из страны, - Генштаб
Россия, на фоне возможной новой волны мобилизации, начала бороться с массовым выездом мужчин за границу. Не исключено, что враг запретит пересечение границы для призывников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба.
"Военно-политическое руководство российской федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам из-за планов Кремля объявить новую волну мобилизации.
По словам президента Владимира Зеленского, путинский режим готов бросить все и всех, чтобы перевернуть ход войны.
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