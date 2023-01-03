Росія кине все, щоб відстрочити поразку. Маємо зірвати цей сценарій, - Зеленський

Росія спробує кинути все і всіх, хто в неї залишився, для того, щоб перевернути хід війни і відстрочити поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів сьогодні чотири міжнародні розмови - з прем'єрами Канади, Нідерландів, Британії та Норвегії.

Він зазначив, що такі переговори невипадкові, оскільки вони відбуваються напередодні нових мобілізаційних процесів, які готує держава-терорист. І зараз той момент, коли необхідно разом з партнерами посилити оборону нашої країни.

"Ми не сумніваємося, що нинішні господарі Росії кинуть все, що в них залишилося, і всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба нового наступу має провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста... Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", - наголосив Зеленський.