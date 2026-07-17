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У Росії почали масово позбуватися АЗС

10:59 17.07.2026 Пт
2 хв
Що насправді відбувається в країні-агресорці?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Паливний ринок РФ не може оговтатися від ударів України (Getty Images)

Паливна криза в Росії набирає обертів: лише за останній місяць у країні з'явилося понад 150 оголошень про продаж автозаправних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

На продаж виставляють як окремі автозаправки, так і АЗС великих нафтових компаній.

Їхня вартість коливається від 1 млн до 150 млн рублів залежно від регіону, обладнання та інших факторів.

Ба більше, вказано, що в деяких випадках власники продають одразу цілі мережі заправок.

Річ у тім, що незалежні АЗС опинилися у складній ситуації через різке подорожчання пального.

Вони вимушені закуповувати бензин і дизель за високими цінами на біржі або через посередників, тоді як великі нафтові компанії насамперед забезпечують пальним власні заправки.

Паливна криза в РФ

Криза на паливному ринку Росії почалася ще в червні внаслідок потужних діпстрайків України по ворожих НПЗ.

У деяких регіонах фіксують перебої з бензином і дизелем, а на автозаправках досі формуються кілометрові черги. Подекуди водіям доводиться чекати на пальне до 10 годин.

Станом на початок року в Росії працювало близько 27,7 тисячі автозаправних станцій. Із них майже 19,84 тисячі були незалежними, тобто не належали великим нафтовим компаніям.

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