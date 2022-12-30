В Росії планують нову мобілізацію через брак живої сили: Буданов назвав терміни

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Він також розповів, що нині росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що ті вже беруть участь в бойових діях й мають величезні втрати.

За словами Буданова, немає жодної різниці коли саме буде оголошена мобілізація в Росії, "5 чи 9 січня - в принципі, це нічого не змінить", адже через втрати живої сили їм в будь-якому разі доведеться це зробити.

"Це ще враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну", - пояснив голова розвідки.