В России планируют новую мобилизацию из-за нехватки живой силы: Буданов назвал сроки

"При формировании новых подразделений им (россиянам - ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Он также рассказал, что сейчас у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери.

По словам Буданова, нет никакой разницы, когда именно будет объявлена мобилизация в России, "5 или 9 января - в принципе, это ничего не изменит", ведь из-за потерь живой силы им в любом случае придется это сделать.

"Это еще учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", - пояснил глава разведки.