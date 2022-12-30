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В России планируют новую мобилизацию из-за нехватки живой силы: Буданов назвал сроки

Фото: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на заявление министра обороны России Сергей Шойгу, который вчера, 29 декабря, объявил о завершении мобилизации в России, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

"При формировании новых подразделений им (россиянам - ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Он также рассказал, что сейчас у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери.

По словам Буданова, нет никакой разницы, когда именно будет объявлена мобилизация в России, "5 или 9 января - в принципе, это ничего не изменит", ведь из-за потерь живой силы им в любом случае придется это сделать.

"Это еще учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", - пояснил глава разведки.

Напомним, вчера, 29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что россияне, сбежавшие в Нидерланды из-за мобилизации в России, больше не имеют права "автоматически оставаться в стране".

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные приступили к скрытой мобилизации. В то же время мобилизация на оккупированных территориях Донбасса только усиливается.

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Кирилл БудановВойна России против УкраиныМобилизация в России