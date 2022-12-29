Нідерланди можуть депортувати росіян, які тікали від мобілізації: що відомо

Сьогодні, 29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які втекли до Нідерландів через російську мобілізацію, більше не мають права "автоматично залишатись в країні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.NL .

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND), яка розглядає справи росіян, відтепер має право відхиляти заяви про надання їм притулку, на тих же умовах як громадянам інших держав.

Нагадаємо, три місяці тому Ван дер Бург заявив, що російським громадянам, які втекли від мобілізації, в будь-якому випадку дозволять залишитися в країні. Це було зроблено для того, щоб запобігти судовому переслідуванню російських ухилянтів.

Проте зараз, за словами держсекретаря, ситуація зовсім інша, адже сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вкотре оголосив про завершення мобілізації в Росії.

Наразі, в країні ще приймають рішення з приводу росіян-призовників, які вдалися до дезертирства або відмовились від служби в російській армії. За словами Ван дер Бурга, вони все ще можуть залишитись в країні.