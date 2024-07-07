В России после атаки дронов только на вторые сутки потушили нефтебазу

В Краснодарском крае (Российская Федерация) пожар на одной из нефтебаз ликвидировали только на вторые сутки. Резервуары с топливом горели после атаки дронов 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного штаба.

Сообщается, что пожар на нефтебазе в станице Ленинградской, вызванный атакой беспилотников, потушен.

Отметим, в ночь на 6 июля атаке подверглись объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В частности, в Ейске обломки беспилотника повредили вышку оператора сотовой связи.

В станице Павловской фрагменты дрона упали на топливные резервуары. А в станице Ленинградской, по данным оперативного штаба, БПЛА поразил нефтебазу.

Новая атака дронов

Сегодня российские СМИ сообщили о прилетах по складу в приграничном с Украиной районе Воронежской области. В результате там до сих пор продолжается "детонация взрывоопасных объектов".

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, взрывы начались после атаки беспилотников в Подгоренском районе. Сейчас там объявлен режим чрезвычайной ситуации, а местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

