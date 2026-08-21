В России под атаку попал НПЗ, возник большой пожар (фото, видео)

В российской Перми атаковали нефтеперерабатывающий завод. На предприятии загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

В российской Перми предварительно атакован нефтеперерабатывающий завод.

На предприятии продолжает бушевать пожар после удара. Местные жители уже публикуют в соцсетях видео с кадрами огня и дыма над заводом.

Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез". Официальные детали по масштабам повреждений пока не разглашаются.

Местные власти отчитываются лишь о количестве сбитых украинских дронов. Рейсы в аэропорту приостановили.

Что известно о заводе

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" входит в группу компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

мощность завода составляет более 13 миллионов тонн нефти в год;

предприятие выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе бензин и дизельное топливо;

завод обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды русской армии.

Фото: последствия обстрела Перми (t.me/exilenova_plus)

Это предприятие уже неоднократно становилось целью атак дронов в течение 2026 года.

Тем временем в Подмосковье после массированной атаки дронов без света остались около 10 тысяч человек .