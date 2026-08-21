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В России под атаку попал НПЗ, возник большой пожар (фото, видео)

08:48 21.08.2026 Пт
2 мин
НПЗ обеспечивает потребности армии
aimg Елена Чупровская
В России под атаку попал НПЗ, возник большой пожар (фото, видео) Фото: пожар в Перми 21 августа (t.me mchs_official)
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В российской Перми атаковали нефтеперерабатывающий завод. На предприятии загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

В российской Перми предварительно атакован нефтеперерабатывающий завод.

На предприятии продолжает бушевать пожар после удара. Местные жители уже публикуют в соцсетях видео с кадрами огня и дыма над заводом.

Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез". Официальные детали по масштабам повреждений пока не разглашаются.

Местные власти отчитываются лишь о количестве сбитых украинских дронов. Рейсы в аэропорту приостановили.

Что известно о заводе

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" входит в группу компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

  • мощность завода составляет более 13 миллионов тонн нефти в год;
  • предприятие выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе бензин и дизельное топливо;
  • завод обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды русской армии.

В России под атаку попал НПЗ, возник большой пожар (фото, видео)Фото: последствия обстрела Перми (t.me/exilenova_plus)

Это предприятие уже неоднократно становилось целью атак дронов в течение 2026 года.

Тем временем в Подмосковье после массированной атаки дронов без света остались около 10 тысяч человек .

Мэр Москвы заявлял, что в сторону области летели сотни беспилотников, десятки из которых были сбиты над регионом.

Как сообщало РБК-Украина, украинским чиновникам приписывают план атаковать московские аэропорты тысячами дронов.

По данным издания, президент Владимир Зеленский сначала высказывал опасения по поводу этого плана, а впоследствии подготовку к нему приостановили.

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