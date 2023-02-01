Окупанти переоцінюють свої військові можливості для просування в Донецькій області, - ISW

Окупанти знову переоцінюють можливості своїх військових для просування в Донецькій області та на полі бою загалом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що маріонетка Кремля Денис Пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв щодо просування сил РФ на Донбасі.
У звіті ISW вказують, що ватажок так званої "ДНР", ймовірно, втратив зв'язок із реальністю адже почав розмірковувати над захопленням Бахмута, яке відкриє шлях на Краматорськ і Слов'янськ, що розташовані у 40 кілометрах на північний захід.
"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше стверджував, що середня швидкість просування росіян навколо Бахмута становила близько 100 метрів на добу, і російським військам знадобилося 8 місяців, щоб просунутися з окупованої Попасної Луганської області та Світлодарська до нинішніх позицій у районі Бахмута (відстані 25 км і 22 км відповідно)", - підкреслюють фахівці.
Однак Пушилін, вперто ігнонуруючи ці дані, продовжив мріяти й про
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вказав, що РФ готується до великого реваншу, однак ЗСУ готові дати відсіч.
В ISW також вважають, що Путін піде на повторний наступ. Аналітики назвали, на яких напрямках диктатор може його здійснити.
Детальніше, що говорять про повторний наступ Росії в Україні та на Заході, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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