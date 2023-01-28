Аналітики ISW припустили, на яких напрямках Путін може здійснити новий великий наступ

Президент РФ Володимир Путін у найближчі 6 місяців готується спробувати здійснити рішучу стратегічну дію, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що таким чином диктатор спробує повернути іцініативу на фронті, аби зупинити нинішні успіхи України, досягнуті під час військових операцій.

"Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинки українського контрнаступу", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці вказують, що н едавні наземні атаки окупантів у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ.

Також РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі в Луганську область.

"Російські мілблогери також дедалі частіше списують ідею повторної атаки на Київ як інформаційну операцію та припускають, що найбільш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область", - розповідають в Інститут вивчення війни.

Як пояснюють аналітики, н овий наступ РФ навряд чи буде спрямований на північну частину України. Немає ознак того, що окупанти формують ударні групи в Білорусі. Окрім цього, росіяни здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій.

Ключові висновки ISW: