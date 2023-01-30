Росія хоче великого реваншу, але їй не вдасться це забезпечити, - Зеленський

Сьогодні, 30 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу, ба більше - вони його вже можливо починають, проте Збройні сили України готові їх спинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис пресконференції.

"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом в наступі", - заявив Зеленський.

Президент запевнив, що він впевнений в українській армії, та вважає, що ЗСУ будуть "потрошки зупиняти та розбивати" окупантів, а тим часом Київ готуватиме свій великий контрнаступ.

Зеленський додав, що Україна детально вивчає інформацію розвідки та ділиться нею з партнерами. Він також повідомив, що особисто спілкується щодо цього з лідерами інших держав, відколи від розвідок почала надходити інформація про ризики повторного наступу РФ.