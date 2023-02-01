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Оккупанты переоценивают свои военные возможности для продвижения в Донецкой области, - ISW

Фото: Оккупанты переоценивают свои военные возможности для продвижения в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты снова переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что марионетка Кремля Денис Пушилин в последнее время сделал большое количество заявлений о продвижении сил РФ на Донбассе.

В отчете ISW указывают, что главарь так называемой "ДНР", вероятно, потерял связь с реальностью, так как начал размышлять над захватом Бахмута, который откроет путь на Краматорск и Славянск, расположенные в 40 километрах к северо-западу.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось 8 месяцев, чтобы продвинуться с оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", - подчеркивают специалисты.

Однако Пушилин, упрямо игнорируя эти данные, продолжил мечтать и о

Напомним, президент Владимир Зеленский указал, что РФ готовится к большому реваншу, однако ВСУ готовы дать отпор.

В ISW также считают, что Путин пойдет на повторное наступление. Аналитики назвали, по каким направлениям диктатор может его осуществить.

Детальнее, что говорят о повторном наступлении России в Украине и на Западе, - читайте в материале РБК-Украина.

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