Аналитики отмечают, что марионетка Кремля Денис Пушилин в последнее время сделал большое количество заявлений о продвижении сил РФ на Донбассе.

В отчете ISW указывают, что главарь так называемой "ДНР", вероятно, потерял связь с реальностью, так как начал размышлять над захватом Бахмута, который откроет путь на Краматорск и Славянск, расположенные в 40 километрах к северо-западу.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось 8 месяцев, чтобы продвинуться с оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", - подчеркивают специалисты.

Однако Пушилин, упрямо игнорируя эти данные, продолжил мечтать и о