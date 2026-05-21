У Росії палає потужний НПЗ після атаки дронів (фото, відео)

Згідно з інформацією, яку поширювали у соцмережах, у Росії, НПЗ загорівся під ранок. Спочатку місцеві жителі ніби чули роботу ППО, потім чули вибухи.

На фото та відео видно, що в районі НПЗ стовп чорного диму.

Місцева влада звітує про двох загиблих людей у результаті події. Також нібито є постраждалі.

Фото: наслідки пожежі на Сизранському НПЗ (t.me/exilenova_plus).

Спочатку повідомлялось про задимлення на приватному секторі, але згодом місцеві написали, що горить саме установка з перероблення нафти.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Розташований у місті Сизрань Самарської області Росії. Входить до структури "Роснафти" і є одним із найбільших НПЗ у Поволзькому регіоні. Потужність переробки - до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить понад 3% від загальноросійського показника.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мазут, і постачає їх у кілька областей Центральної Росії та частково на експорт.

З початком повномасштабної війни проти України підприємство стало регулярною ціллю українських БПЛА. Зокрема, у серпні, грудні 2025 року та наприкінці того ж року завод зазнав кількох ударів, що призводили до пожеж і тривалих зупинок виробництва. ЗСУ розглядають його як об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що безпосередньо забезпечує російську армію.