В России пылает мощный НПЗ после атаки дронов (фото, видео)

Согласно информации, которую распространяли в соцсетях, в России, НПЗ загорелся под утро. Сначала местные жители будто слышали работу ПВО, потом слышали взрывы.

На фото и видео видно, что в районе НПЗ столб черного дыма.

Местные власти отчитываются о двух погибших людях в результате происшествия. Также якобы есть пострадавшие.

Фото: последствия пожара на Сызранском НПЗ (t.me/exilenova_plus).

Сначала сообщалось о задымлении на частном секторе, но впоследствии местные написали, что горит именно установка по переработке нефти.

Что известно о Сызранском НПЗ

Расположен в городе Сызрань Самарской области России. Входит в структуру "Роснефти" и является одним из крупнейших НПЗ в Поволжском регионе. Мощность переработки - до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет более 3% от общероссийского показателя.

Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и мазут, и поставляет их в несколько областей Центральной России и частично на экспорт.

С началом полномасштабной войны против Украины предприятие стало регулярной целью украинских БПЛА. В частности, в августе, декабре 2025 года и в конце того же года завод подвергся нескольким ударам, которые приводили к пожарам и длительным остановкам производства. ВСУ рассматривают его как объект топливно-энергетической инфраструктуры, непосредственно обеспечивающий российскую армию.