Главная » Новости » Война в Украине

В России пылает мощный НПЗ после атаки дронов (фото, видео)

08:36 21.05.2026 Чт
2 мин
Перед пожаром сообщалось о работе ПВО
aimg Елена Чупровская
Фото: В России после атаки дронов горит НПЗ в Самарской области (росСМИ)
В России вспыхнул Сызранский НПЗ, который расположен в Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в местных пабликах и заявления местных властей.

Согласно информации, которую распространяли в соцсетях, в России, НПЗ загорелся под утро. Сначала местные жители будто слышали работу ПВО, потом слышали взрывы.

На фото и видео видно, что в районе НПЗ столб черного дыма.

Местные власти отчитываются о двух погибших людях в результате происшествия. Также якобы есть пострадавшие.

В России пылает мощный НПЗ после атаки дронов (фото, видео)Фото: последствия пожара на Сызранском НПЗ (t.me/exilenova_plus).

Сначала сообщалось о задымлении на частном секторе, но впоследствии местные написали, что горит именно установка по переработке нефти.

Что известно о Сызранском НПЗ

Расположен в городе Сызрань Самарской области России. Входит в структуру "Роснефти" и является одним из крупнейших НПЗ в Поволжском регионе. Мощность переработки - до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет более 3% от общероссийского показателя.

Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и мазут, и поставляет их в несколько областей Центральной России и частично на экспорт.

С началом полномасштабной войны против Украины предприятие стало регулярной целью украинских БПЛА. В частности, в августе, декабре 2025 года и в конце того же года завод подвергся нескольким ударам, которые приводили к пожарам и длительным остановкам производства. ВСУ рассматривают его как объект топливно-энергетической инфраструктуры, непосредственно обеспечивающий российскую армию.

Напомним, этой же ночью партизаны АТЕШ поразили тепловоз в Санкт-Петербурге. Путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленности РФ.

Ранее также сообщалось, что Россия потеряла четверть нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов. Это произошло в результате масштабных атак украинских БПЛА.

