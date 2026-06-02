У Росії палає Ільський НПЗ після атаки невідомих дронів

На розповсюджених в мережі кадрах нафтопереробного заводу помітно масштабну пожежу та багато диму, що може свідчити про значну ступінь ураження об'єкта дронами.

Губернатор області Веніамін Кондратьєв поки не підтвердив обстріл НПЗ, втім місцеві канали публікують кадри, в тому числі відео з коментарями росіян.

Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ і є одним із найбільших приватних НПЗ на півдні Росії. Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробництві нафтопродуктів для внутрішнього ринку.

Окрім ескпорту нафти подібні НПЗ в Росії використовуються в цілях забезпечення пальним предсатвників ЗС РФ, які знаходяться наразі на фронті в Україні.