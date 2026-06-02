В России пылает Ильский НПЗ после атаки неизвестных дронов

На распространенных в сети кадрах нефтеперерабатывающего завода заметно масштабный пожар и много дыма, что может свидетельствовать о значительной степени поражения объекта дронами.

Губернатор области Вениамин Кондратьев пока не подтвердил обстрел НПЗ, впрочем местные каналы публикуют кадры, в том числе видео с комментариями россиян.

Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен в Краснодарском крае РФ и является одним из крупнейших частных НПЗ на юге России. Предприятие специализируется на переработке нефти и производстве нефтепродуктов для внутреннего рынка.

Кроме эскпорта нефти подобные НПЗ в России используются в целях обеспечения горючим предсатвников ВС РФ, которые находятся сейчас на фронте в Украине.