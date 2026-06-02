У Росії палає Ільський НПЗ після атаки невідомих дронів

05:46 02.06.2026 Вт
2 хв
Краснодарський край РФ атакували невідомі дрони
aimg Юлія Маловічко
У Росії палає Ільський НПЗ після атаки невідомих дронів Фото: працівник МНС РФ (Getty Images)
Вже вкотре Краснодарський край РФ атакують невідомі безпілотники. У мережі розповсюдили кадри з ураженим Ільським НПЗ, який обстріляли невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, - Bloomberg

На розповсюджених в мережі кадрах нафтопереробного заводу помітно масштабну пожежу та багато диму, що може свідчити про значну ступінь ураження об'єкта дронами.

Губернатор області Веніамін Кондратьєв поки не підтвердив обстріл НПЗ, втім місцеві канали публікують кадри, в тому числі відео з коментарями росіян.

Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ і є одним із найбільших приватних НПЗ на півдні Росії. Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробництві нафтопродуктів для внутрішнього ринку.

Окрім ескпорту нафти подібні НПЗ в Росії використовуються в цілях забезпечення пальним предсатвників ЗС РФ, які знаходяться наразі на фронті в Україні.

Як відомо, Ільський НПЗ дрони обстрілюють вже не вперше. Востаннє про атаку на завод повідомлялось 17 лютого 2026 року.

Тоді внаслідок удару безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа, було пошкоджено резервуар із нафтопродуктами. За даними російської влади, площа займання сягнула близько 700 квадратних метрів.

Загалом країна-агресорка втрачає значний прибуток від атак безпілотників на подібні об'єкти, що стрімко рухає російську економіку до стану стагнації.

Київ під масованою атакою балістики, по місту пожежі: все про наслідки
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни