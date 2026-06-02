В России пылает Ильский НПЗ после атаки неизвестных дронов
Уже в который раз Краснодарский край РФ атакуют неизвестные беспилотники. В сети распространили кадры с пораженным Ильским НПЗ, который обстреляли неизвестные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
На распространенных в сети кадрах нефтеперерабатывающего завода заметно масштабный пожар и много дыма, что может свидетельствовать о значительной степени поражения объекта дронами.
Губернатор области Вениамин Кондратьев пока не подтвердил обстрел НПЗ, впрочем местные каналы публикуют кадры, в том числе видео с комментариями россиян.
Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен в Краснодарском крае РФ и является одним из крупнейших частных НПЗ на юге России. Предприятие специализируется на переработке нефти и производстве нефтепродуктов для внутреннего рынка.
Кроме эскпорта нефти подобные НПЗ в России используются в целях обеспечения горючим предсатвников ВС РФ, которые находятся сейчас на фронте в Украине.
Как известно, Ильский НПЗ дроны обстреливают уже не впервые. Последний раз об атаке на завод сообщалось 17 февраля 2026 года.
Тогда в результате удара беспилотников на территории предприятия вспыхнул пожар, был поврежден резервуар с нефтепродуктами. По данным российских властей, площадь возгорания достигла около 700 квадратных метров.
В целом страна-агрессор теряет значительную прибыль от атак беспилотников на подобные объекты, что стремительно двигает российскую экономику к состоянию стагнации.