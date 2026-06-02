В России пылает Ильский НПЗ после атаки неизвестных дронов

05:46 02.06.2026 Вт
2 мин
Краснодарский край РФ атаковали неизвестные дроны
aimg Юлия Маловичко
В России пылает Ильский НПЗ после атаки неизвестных дронов Фото: работник МЧС РФ (Getty Images)
Уже в который раз Краснодарский край РФ атакуют неизвестные беспилотники. В сети распространили кадры с пораженным Ильским НПЗ, который обстреляли неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

На распространенных в сети кадрах нефтеперерабатывающего завода заметно масштабный пожар и много дыма, что может свидетельствовать о значительной степени поражения объекта дронами.

Губернатор области Вениамин Кондратьев пока не подтвердил обстрел НПЗ, впрочем местные каналы публикуют кадры, в том числе видео с комментариями россиян.

Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен в Краснодарском крае РФ и является одним из крупнейших частных НПЗ на юге России. Предприятие специализируется на переработке нефти и производстве нефтепродуктов для внутреннего рынка.

Кроме эскпорта нефти подобные НПЗ в России используются в целях обеспечения горючим предсатвников ВС РФ, которые находятся сейчас на фронте в Украине.

Как известно, Ильский НПЗ дроны обстреливают уже не впервые. Последний раз об атаке на завод сообщалось 17 февраля 2026 года.

Тогда в результате удара беспилотников на территории предприятия вспыхнул пожар, был поврежден резервуар с нефтепродуктами. По данным российских властей, площадь возгорания достигла около 700 квадратных метров.

В целом страна-агрессор теряет значительную прибыль от атак беспилотников на подобные объекты, что стремительно двигает российскую экономику к состоянию стагнации.

