У Росії оголосили про плани серійного виробництва нових плануючих касетних бомб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На сьогодні продукція пройшла всі види випробувань. Виготовлення першої партії авіабомби "Дрель" заплановано на 2024 рік", - цитує російське агентство ТАСС анонімного державного оборонного конгломерату "Ростех".

Бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у "потрібний момент", повідомляє ТАСС.

Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році. Стверджується, що плануюча авіабомба "Дрель" призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів. Бомби нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.

Російські та західні джерела стверджують, що "Дрель" - це різновид касетної бомби. Зазвичай вони випускають багато бомб меншого розміру, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті, які не вибухнуть, можуть становити небезпеку протягом десятиліть.

ТАСС із посиланням на представника "Ростеху" заявив, що інформація про використання бомб на війні з Україною є конфіденційною. Президент Росії Володимир Путін заявив у липні минулого року, що Росія за потреби застосує касетні бомби в Україні.

Касетні боєприпаси на російських ракетах та бомбах

На початку січня повідомлялося, що російська армія планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запальні боєприпаси. За його словами, будь-яка ракета чи бомба може оснащуватись касетною частиною, і в цьому немає нічого дивного.

Росія регулярно використовує у своїй військовій тактиці обстріли касетними боєприпасами, найчастіше по цивільному населенню України.