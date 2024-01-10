ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії оголосили про плани серійного виробництва нових плануючих касетних бомб

Україна, Середа 10 січня 2024 08:30
UA EN RU
У Росії оголосили про плани серійного виробництва нових плануючих касетних бомб Фото: Росія готує нові касетні авіабомби (facebook.com/kpszsu)
Автор: Олександр Білоус

Росія планує розпочати серійне виробництво нової плануючої авіабомби "Дрель" цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На сьогодні продукція пройшла всі види випробувань. Виготовлення першої партії авіабомби "Дрель" заплановано на 2024 рік", - цитує російське агентство ТАСС анонімного державного оборонного конгломерату "Ростех".

Бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у "потрібний момент", повідомляє ТАСС.

Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році. Стверджується, що плануюча авіабомба "Дрель" призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів. Бомби нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.

Російські та західні джерела стверджують, що "Дрель" - це різновид касетної бомби. Зазвичай вони випускають багато бомб меншого розміру, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті, які не вибухнуть, можуть становити небезпеку протягом десятиліть.

ТАСС із посиланням на представника "Ростеху" заявив, що інформація про використання бомб на війні з Україною є конфіденційною. Президент Росії Володимир Путін заявив у липні минулого року, що Росія за потреби застосує касетні бомби в Україні.

Касетні боєприпаси на російських ракетах та бомбах

На початку січня повідомлялося, що російська армія планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запальні боєприпаси. За його словами, будь-яка ракета чи бомба може оснащуватись касетною частиною, і в цьому немає нічого дивного.

Росія регулярно використовує у своїй військовій тактиці обстріли касетними боєприпасами, найчастіше по цивільному населенню України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Втрати РФ в Україні за добу: 800 окупантів та 12 артсистем
Втрати РФ в Україні за добу: 800 окупантів та 12 артсистем
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації