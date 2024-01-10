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В России объявили о планах серийного производства новых планирующих кассетных бомб

Украина, Среда 10 января 2024 08:30
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В России объявили о планах серийного производства новых планирующих кассетных бомб Фото: Россия готовит новые кассетные авиабомбы (facebook.com/kpszsu)
Автор: Александр Белоус

Россия планирует начать серийное производство новой планирующей авиабомбы "Дрель" в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На сегодняшний день продукция прошла все виды испытаний. Изготовление первой партии авиабомбы "Дрель" запланировано на 2024 год", - цитирует российское агентство ТАСС анонимного государственного оборонного конгломерата "Ростех".

Бомбы способны лететь самостоятельно, используя планирующую траекторию полета, к цели на большем расстоянии и взрываться над ней в "нужный момент", сообщает ТАСС.

О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Утверждается, что планирующая авиабомба "Дрель" предназначена для ударов по бронетанковой технике, наземных радиолокационных станциях, пунктах управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Бомбы якобы устойчивы к помехам и радиолокационному обнаружению, что затрудняет их уничтожение.

Российские и западные источники утверждают, что "Дрель" - это разновидность кассетной бомбы. Обычно они выпускают большое количество бомб меньшего размера, которые могут убивать без разбора на большой территории. Те, которые не взорвутся, могут представлять опасность на протяжении десятилетий.

ТАСС со ссылкой на представителя "Ростеха" заявил, что информация об использовании бомб на войне с Украиной является конфиденциальной. Президент России Владимир Путин заявил в июле прошлого года, что Россия при необходимости применит кассетные бомбы в Украине.

Кассетные боеприпасы на российских ракетах и бомбах

В начале января сообщалось, что российская армия планирует оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине.

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы. По его словам, любая ракета или бомба может оснащаться кассетной частью, и в этом нет ничего удивительного.

Россия регулярно использует в своей военной тактике обстрелы кассетными боеприпасами, зачастую по гражданскому населению Украины.

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