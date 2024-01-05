ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ігнат відреагував на плани РФ обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами

Укрїна , П'ятниця 05 січня 2024 10:21
UA EN RU
Ігнат відреагував на плани РФ обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами Фото: у Повітряних силах прокоментували плани РФ облатнати крилаті ракети касетними боєприпасами (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

У намірах РФ обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами немає нічого дивного. Якщо плани ворога здійсняться, то Силам оборони потрібно буде брати це до уваги та реагувати.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.

За його словами, будь-яка ракета чи бомба може оснащуватися касетною частиною, і в цьому немає нічого дивного.

"Це реалії війни", - наголосив Ігнат.

Зокрема, речник повітряних сил зауважив, що Україна теж отримала від партнерів боєприпаси, якими можна цілком ефективно вести бойові дії.

"Якщо таке відбудеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами - ред.) , то звичайно на це треба буде реагувати Силам оборони і брати це до уваги" - підсумував він.

Касетні боєприпаси на російських ракетах

Напередодні ми повідомляли про те, що російські терористи планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Варто зауважити, що окупанти регулярно використовують у своїй військовій тактиці обстріли касетними боєприпасами. Часто загарбники не гребують застосовувати її і до цивільного населення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Дві хвилі обстрілів: що відомо про атаки "Шахедів" цієї ночі
Дві хвилі обстрілів: що відомо про атаки "Шахедів" цієї ночі
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту