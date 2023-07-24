РФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: поранено 7 осіб, одна дитина загинула
Російські війська сьогодні, 24 липня, касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки було поранено 7 людей, одна дитина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані. Пізніше Кириленко повідомив, що дитина загинула.
"Близько 19-ї години росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - написав глава області.
Інформація від правоохоронців
Донецька обласна прокуратура повідомляє, що внаслідок атаки загинув 10-річний хлопчик.
"Зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років: троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані", - додали у прокуратурі.
Крім того, отримали тілесні ушкодження ще троє осіб: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Ситуація в Донецькій області
Російські окупанти регулярно завдають ударів по регіону. Водночас під вогонь потрапляють не лише прифронтові населені пункти, а й ті міста, які знаходяться у відносному тилу.
Нещодавно внаслідок ворожих ударів загинули 4 цивільних: у Софіївці, Авдіївці, Торецькому і Федорівці. Ще 11 людей отримали поранення.
Також російські окупанти знищили Палац культури у Часовому Ярі. Будівлю використовували в якості міського гуманітарного штабу й місця надання медичної допомоги.
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