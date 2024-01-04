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Росіяни планують оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами, - ЦНС

Четвер 04 січня 2024 13:35
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Росіяни планують оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами, - ЦНС Фото: росіяни планують оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, ЦНС отримав докази щодо намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами.

"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", - розповіли у центрі.

З документів стало відомо, що Міноборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Росіяни планують оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами, - ЦНСскриншот з документа (sprotyv.mod.gov.ua)

"Наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет. Проте закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", - наголосили у ЦНС.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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