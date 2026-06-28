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У Росії визнали, що доведеться купувати бензин за кордоном

16:50 28.06.2026 Нд
2 хв
Один із найбільших виробників нафти у світі готується завозити пальне з-за кордону
aimg Валерія Абабіна
У Росії визнали, що доведеться купувати бензин за кордоном Фото:Туапсе, річка у нафті з НПЗ 29 квітня 2026 р (GettyImages)
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Уряд Росії планує запровадити заходи для стабілізації внутрішнього паливного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАСС.

віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Москва запустила два механізми, які в Кремлі називають "ключовими заходами" для паливного ринку. Для обох створено спеціальні податкові умови.

"У нас два ключові заходи, які зараз уже реалізуються і для яких створено преференційні податкові умови, що дозволяють забезпечити економіку. Перший захід - це імпорт", - сказав віце-прем'єр.

Другим кроком стало зниження нормативу обов'язкових продажів бензину на біржі - з 15% до 10% від обсягу виробництва.

Також російський уряд обмежив крок коливань ціни на торгах: не більше однієї сотої від кожної угоди. Фактично йдеться про ручне втручання в біржові механізми.

"По-перше, це рішення ми обговорювали на штабі. Це один із заходів, у тому числі спрямованих на стабілізацію ситуації саме на біржовому ринку. І вже з 15% до 10% знижено. Вже рішення прийнято. І також прийнято рішення на біржі обмежити крок по коливаннях ціни в розмірі не більше однієї сотої від кожної угоди", - пояснив Новак.

Ініціативу про зниження нормативу раніше внесли Федеральна антимонопольна служба та Міненерго РФ.

Зміни мають діяти з 1 липня по 30 вересня 2026 року - тобто весь літній період, коли в Росії традиційно зростає попит на пальне і коли українські далекобійні дрони продовжують уражати російські НПЗ.

Нагадаємо, російський паливний ринок переживає кризу через удари по НПЗ - ціни на бензин у Росії показали рекордне зростання за останні 20 років.

Через дефіцит десятки регіонів запровадили обмеження на продаж бензину, включно з Ханти-Мансійським округом, де видобувають близько 40% російської нафти.

Москва вже просить у Казахстану бензин - 50 тисяч тонн АІ-92, аби закрити внутрішній дефіцит,

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Російська Федерація НПЗ Паливо
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