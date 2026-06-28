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В России признали, что придется покупать бензин за границей

16:50 28.06.2026 Вс
2 мин
Один из крупнейших производителей нефти в мире готовится завозить горючее из-за границы
aimg Валерия Абабина
В России признали, что придется покупать бензин за границей Фото:Туапсе, река в нефти с НПЗ 29 апреля 2026 г. (GettyImages)
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Правительство России планирует ввести меры для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ТАСС.

вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва запустила два механизма, которые в Кремле называют "ключевыми мерами" для топливного рынка. Для обоих созданы специальные налоговые условия.

"У нас два ключевых мероприятия, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера - это импорт", - сказал вице-премьер.

Вторым шагом стало снижение норматива обязательных продаж бензина на бирже – с 15% до 10% от объема производства.

Также российское правительство ограничило шаг колебаний цены на торгах: не более одной сотой от каждой сделки. Фактически речь идет о ручном вмешательстве в биржевые механизмы.

"Во-первых, это решение мы обсуждали на штабе. Это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации именно на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено. Уже решение принято. И также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более одной сотой от каждой сделки", - пояснил.

Инициативу о понижении норматива ранее внесли Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго РФ.

Изменения должны действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 - то есть весь летний период, когда в России традиционно растет спрос на горючее и когда украинские дальнобойные дроны продолжают поражать российские НПЗ.

Напомним, российский топливный рынок переживает кризис из-за ударов по НПЗ – цены на бензин в России показали рекордный рост за последние 20 лет.

Из-за дефицита десятки регионов ввели ограничения на продажу бензина , включая Ханты-Мансийский округ, где добывают около 40% российской нефти.

Москва уже просит у Казахстана бензин – 50 тысяч тонн АИ-92, чтобы закрыть внутренний дефицит,

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