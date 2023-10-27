В Росії офіційно визначились з наступником Суровікіна

Що відомо про Афзалова:

народився 9 червня 1968 року;

закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО, Військовий університет ППО, Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ;

обіймав посаду першого заступника головнокомандувача ВКС Росії із серпня 2018 року.

Що цьому передувало?

Після невдалого демаршу голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина західні ЗМІ заявили про затримання Суровікіна. Згідно з їх даними, останнього нібито допитували військові через його зв'язок з найманцем.

Російські офіційні особи намагались заперечувати ці чутки й казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Пізніше ЗМІ Росії також почали поширювати інформацію про затримання генерала.

Більш детально про те, куди зникають російські генерали та хто з них "прославився" найбільше - в матеріалі РБК-Україна.