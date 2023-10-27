В Росії офіційно визначились з наступником Суровікіна

Новим головнокомандувачем Повітряно-космічних військ Російської Федерації офіційно став полковник Віктор Афзалов. Він замінив на цій посаді Сергія Суровікіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".
Що відомо про Афзалова:
Що цьому передувало?
Після невдалого демаршу голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина західні ЗМІ заявили про затримання Суровікіна. Згідно з їх даними, останнього нібито допитували військові через його зв'язок з найманцем.
Російські офіційні особи намагались заперечувати ці чутки й казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Пізніше ЗМІ Росії також почали поширювати інформацію про затримання генерала.
Більш детально про те, куди зникають російські генерали та хто з них "прославився" найбільше - в матеріалі РБК-Україна.
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