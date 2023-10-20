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У Росії нібито призначили нового командувача авіацією після відставки Суровікіна

Росія, П'ятниця 20 жовтня 2023 21:52
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У Росії нібито призначили нового командувача авіацією після відставки Суровікіна Фото: Військовий РФ ліворуч і Віктор Афзалов праворуч (mil.ru)
Автор: Дмитро Браславський

У Росії нібито призначили нового головнокомандувача Повітряно-космічними силами. Цю посаду міг обійняти Віктор Афзалов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новини".

"Генерал-полковника Віктора Афзалова призначено головкомом Повітряно-космічних сил РФ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що він нібито обійняв цю посаду після того, як пішов у відставку Сергій Суровікін. Про неї теж офіційно не згадували в Міноборони РФ.

Віктор Афзалов

Народився 1968 року. Він був начальником розрахунку відділення бойового управління групи зенітних ракетних дивізіонів корпусу ППО, дослужився до начальника штабу - першого заступника командувача арміями ВПС і ППО.

У жовтні 2022 року генерала Суровікіна призначили командувачем окупаційних військ в Україні, а на посаді головкому ПКС його підмінив перший заступник - Віктор Афзалов.

Доля Суровікіна

Після невдалого демаршу Пригожина почали з'являтись публікації від західних ЗМІ, що Суровікіна затримано, також його нібито допитували військові. Їх цікавив зв'язок генерала з Пригожиним.

Офіційні особи РФ намагались заперечувати такі чутки і казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Однак пізніше в росЗМІ з'явилась інформація, що генерала затримала ФСБ.

Більш детально про те, куди зникають російські генерали та хто з них "прославився" найбільше – в матеріалі РБК-Україна.

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