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В России официально определились с преемником Суровикина

Фото: в России официально определились с преемником Суровикина (mail.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками Российской Федерации официально стал полковник Виктор Афзалов. Он заменил на этом посту Сергея Суровикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Что известно об Афзалове: 

  • родился 9 июня 1968 года; 
  • окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВО, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
  • занимал должность первого заместителя главнокомандующего ВКС России с августа 2018 года. 

Что этому предшествовало? 

После неудачного демарша главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина западные СМИ заявили о задержании Суровикина. Согласно их данным, последнего якобы допрашивали военные из-за его связи с наемником.

Российские официальные лица пытались отрицать эти слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Позже СМИ России также начали распространять информацию о задержании генерала.

Более подробно о том, куда исчезают российские генералы и кто из них "прославился" больше всего - в материале РБК-Украина.

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