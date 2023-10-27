В России официально определились с преемником Суровикина

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками Российской Федерации официально стал полковник Виктор Афзалов. Он заменил на этом посту Сергея Суровикина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
Что известно об Афзалове:
Что этому предшествовало?
После неудачного демарша главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина западные СМИ заявили о задержании Суровикина. Согласно их данным, последнего якобы допрашивали военные из-за его связи с наемником.
Российские официальные лица пытались отрицать эти слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Позже СМИ России также начали распространять информацию о задержании генерала.
Более подробно о том, куда исчезают российские генералы и кто из них "прославился" больше всего - в материале РБК-Украина.
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