Суровікін затриманий співробітниками ФСБ, але звинувачень йому не висували, - росЗМІ

Заступника командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні генерала Сергія Суровікіна затримала контррозвідка.Офіційних звинувачень йому поки що не висували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Верстка ".

Як зазначає видання, інформацію про затримання Суровікіна розповіло джерело, близьке до правоохоронних органів. Генерала ізолювали, він не виходить на зв'язок уже понад два тижні.

Адвокат Євген Смирнов розповів журналістам, що Суровікіна цілком можуть тримати в ізоляції і досі, незважаючи на те, що в Росії максимальний термін затримання без обрання запобіжного заходу зазвичай становить 48 годин.

За словами адвоката, Суровікін є досить високопоставленою фігурою, до якої "особливе ставлення". Російському генералу могли просто на словах заборонити виходити з дому та спілкуватися.

Чутки про затримання Суровікіна

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про те, що у Росії затримали генерала Сергія Суровікіна. Зокрема, видання Financial Times зазначало, що він перебуває під вартою.

При цьому видання Bloomberg уточнювало, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори. Їх цікавив зв'язок генерала із засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

У Росії на тлі таких повідомлень неодноразово намагалися заперечувати чутки. Так, голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що Суровікін перебуває на відпочинку.

Більш детально про скандал з російським генералом можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.