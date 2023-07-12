ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суровікін затриманий співробітниками ФСБ, але звинувачень йому не висували, - росЗМІ

Новость на русском →
Середа 12 липня 2023 18:25
Суровікін затриманий співробітниками ФСБ, але звинувачень йому не висували, - росЗМІ Фото: Сергій Суровікін, заступник командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Заступника командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні генерала Сергія Суровікіна затримала контррозвідка.Офіційних звинувачень йому поки що не висували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Верстка".

Як зазначає видання, інформацію про затримання Суровікіна розповіло джерело, близьке до правоохоронних органів. Генерала ізолювали, він не виходить на зв'язок уже понад два тижні.

Адвокат Євген Смирнов розповів журналістам, що Суровікіна цілком можуть тримати в ізоляції і досі, незважаючи на те, що в Росії максимальний термін затримання без обрання запобіжного заходу зазвичай становить 48 годин.

За словами адвоката, Суровікін є досить високопоставленою фігурою, до якої "особливе ставлення". Російському генералу могли просто на словах заборонити виходити з дому та спілкуватися.

Чутки про затримання Суровікіна

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про те, що у Росії затримали генерала Сергія Суровікіна. Зокрема, видання Financial Times зазначало, що він перебуває під вартою.

При цьому видання Bloomberg уточнювало, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори. Їх цікавив зв'язок генерала із засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

У Росії на тлі таких повідомлень неодноразово намагалися заперечувати чутки. Так, голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що Суровікін перебуває на відпочинку.

Більш детально про скандал з російським генералом можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Російська Федерація Генштаб РФ Війна Росії проти України
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО