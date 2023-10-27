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В Росії офіційно визначились з наступником Суровікіна

П'ятниця 27 жовтня 2023 19:05
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В Росії офіційно визначились з наступником Суровікіна Фото: в Росії офіційно визначились з наступником Суровікіна (mail.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Новим головнокомандувачем Повітряно-космічних військ Російської Федерації офіційно став полковник Віктор Афзалов. Він замінив на цій посаді Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".

Що відомо про Афзалова:

  • народився 9 червня 1968 року;
  • закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО, Військовий університет ППО, Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • обіймав посаду першого заступника головнокомандувача ВКС Росії із серпня 2018 року.

Що цьому передувало?

Після невдалого демаршу голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина західні ЗМІ заявили про затримання Суровікіна. Згідно з їх даними, останнього нібито допитували військові через його зв'язок з найманцем.

Російські офіційні особи намагались заперечувати ці чутки й казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Пізніше ЗМІ Росії також почали поширювати інформацію про затримання генерала.

Більш детально про те, куди зникають російські генерали та хто з них "прославився" найбільше - в матеріалі РБК-Україна.

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