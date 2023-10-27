ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России официально определились с преемником Суровикина

Пятница 27 октября 2023 19:05
UA EN RU
В России официально определились с преемником Суровикина Фото: в России официально определились с преемником Суровикина (mail.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками Российской Федерации официально стал полковник Виктор Афзалов. Он заменил на этом посту Сергея Суровикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Что известно об Афзалове:

  • родился 9 июня 1968 года;
  • окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВО, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
  • занимал должность первого заместителя главнокомандующего ВКС России с августа 2018 года.

Что этому предшествовало?

После неудачного демарша главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина западные СМИ заявили о задержании Суровикина. Согласно их данным, последнего якобы допрашивали военные из-за его связи с наемником.

Российские официальные лица пытались отрицать эти слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Позже СМИ России также начали распространять информацию о задержании генерала.

Более подробно о том, куда исчезают российские генералы и кто из них "прославился" больше всего - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ