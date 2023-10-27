В России официально определились с преемником Суровикина

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками Российской Федерации официально стал полковник Виктор Афзалов. Он заменил на этом посту Сергея Суровикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " Интерфакс ".

Что известно об Афзалове:

родился 9 июня 1968 года;

окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВО, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ;

занимал должность первого заместителя главнокомандующего ВКС России с августа 2018 года.

Что этому предшествовало?

После неудачного демарша главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина западные СМИ заявили о задержании Суровикина. Согласно их данным, последнего якобы допрашивали военные из-за его связи с наемником.

Российские официальные лица пытались отрицать эти слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Позже СМИ России также начали распространять информацию о задержании генерала.

Более подробно о том, куда исчезают российские генералы и кто из них "прославился" больше всего - в материале РБК-Украина.