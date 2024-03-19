У Росії обвалилася шахта: під завалами є люди

У понеділок, 18 березня, в Амурській області РФ було введено регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал гірської маси на місцевій шахті. У копальні перебувало 13 осіб, які спеціалізувалися на гірничопрохідницьких та капітальних роботах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 метрів перебувало 13 осіб. Це співробітники підрядної організації. Зв'язку з людьми поки немає", - зазначили в уряді Приамур'я.
За попередніми даними, серед постраждалих - вахтові робітники з різних регіонів. Для надання медичної допомоги їм було відправлено групу рятувальників через вентиляційні системи. Наразі встановлюється зв'язок та розчищається транспортний ухил.
"Потрібно грамотно та професійно організувати аварійно-рятувальні роботи. Для порятунку людей мобілізовано всі сили та засоби регіону", - зазначив місцевий губернатор.
У копальні повідомили, що обвал стався на позначці +100. Вранці у вівторок до місця прибуло 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії, пожежно-рятувальна група продовжує роботу.
Додатково з Хабаровського краю до Амурської області направлено вертоліт Мі-8 з 13 рятувальниками МНС Росії та відомства з Приморського краю. Крім того, повідомляють про прорив води у копальні.
Нагадаємо, раніше у Донецькій області через обстріли була знеструмлена шахта.Так, внаслідок обстрілів ворога було відключено повітряну лінію електропередачі, що призвело до знеструмлення підстанції напругою 110 кВ. За звітами, через цей інцидент під землею залишилися 20 шахтарів, яких вдалося вивести на поверхню протягом кількох годин.
До слова, росіяни розкрадають шахти в Луганській області. На двох вугледобувних підприємствах у місті Довжанськ розпочато процес демонтажу обладнання. Це стосується шахт "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна".
Усе обладнання, яке може бути демонтоване за вказівкою нових інвесторів, вивозять на територію Російської Федерації. На одному з таких підприємств гірників вже попередили про майбутні довгострокові відпустки.
За словами Лисогора, згідно з рішенням "уряду ЛНР", шахти передаються за безцінь та без проведення конкурентних торгів. Таким чином, російські окупанти самостійно вирішують, кому доручити ліквідацію вугледобувної промисловості на території Луганської області.
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