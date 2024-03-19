В России обрушилась шахта: под завалами есть люди

В понедельник, 18 марта, в Амурской области РФ был введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обвала горной массы на местной шахте. В прииске находились 13 человек, специализировавшихся на горнопроходческих и капитальных работах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Во время обрушения горных масс на руднике в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации. Связи с людьми пока нет", - отметили в правительстве Приамурья.
По предварительным данным, среди пострадавших - вахтенные рабочие из разных регионов. Для оказания медицинской помощи им была отправлена группа спасателей через вентиляционные системы. В настоящее время устанавливается связь и расчищается транспортный уклон.
"Нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", – отметил местный губернатор.
В руднике сообщили, что обвал произошел на отметке +100. Утром во вторник к месту прибыли 25 сотрудников горно-спасательного взвода МЧС России, пожарно-спасательная группа продолжает работу.
Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область направлен вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России и ведомства из Приморского края. Кроме того, сообщают о прорыве воды в руднике.
Напомним, ранее в Донецкой области из-за обстрелов была обесточена шахта . Так, в результате обстрелов врага была отключена воздушная линия электропередачи, что привело к обесточению подстанции напряжением 110 кВ. По отчетам, из-за этого инцидента под землей остались 20 шахтеров, которых удалось вывести на поверхность в течение нескольких часов.
К слову,россияне разворовывают шахты в Луганской области . На двух угледобывающих предприятиях в Довжанске начат процесс демонтажа оборудования. Это касается шахт "Красный партизан" и "Довжанская капитальная".
Все оборудование, которое может быть демонтировано по указанию новых инвесторов, вывозится на территорию Российской Федерации. На одном из таких горняков уже предупредили о предстоящих долгосрочных отпусках.
По словам Лысогора, согласно решению "правительства ЛНР", шахты передаются за бесценок и без проведения конкурентных торгов. Таким образом, российские оккупанты самостоятельно решают, кому поручить ликвидацию угледобывающей промышленности на территории Луганской области.
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