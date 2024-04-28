ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії невідомі спалили два тепловози. ГУР показало відео і пояснило важливість

Росія, Неділя 28 квітня 2024 17:48
UA EN RU
В Росії невідомі спалили два тепловози. ГУР показало відео і пояснило важливість Фото: невідомі спалили два тепловози в Росії (militarist.ua)
Автор: Каріна Левицька

Невідомі особи з інтервалом у кілька днів дотла спалили два тепловози в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, сьогодні, 28 квітня, в місті Оренбург у Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки “2ТЕ10М”. Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ - тоді вночі вогонь знищив тепловоз “ЧМЕ-3”.

"ГУР МО України констатує - ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", - наголосили в розвідці.

Атаки на Росію

Нагадаємо, днями внаслідок спецоперації Головного управління розвідки було атаковано Новолипецький металургійний комбінат.

До того РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що у Смоленській області були атаковані дві нафтобази РФ. Масштабну пожежу на одній з нафтобаз було підтверджено на супутникових зображеннях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме