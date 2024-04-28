В Росії невідомі спалили два тепловози. ГУР показало відео і пояснило важливість

Невідомі особи з інтервалом у кілька днів дотла спалили два тепловози в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, сьогодні, 28 квітня, в місті Оренбург у Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки “2ТЕ10М”. Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ - тоді вночі вогонь знищив тепловоз “ЧМЕ-3”.

Атаки на Росію

Нагадаємо, днями внаслідок спецоперації Головного управління розвідки було атаковано Новолипецький металургійний комбінат.

До того РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що у Смоленській області були атаковані дві нафтобази РФ. Масштабну пожежу на одній з нафтобаз було підтверджено на супутникових зображеннях.

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