WhiteBIT і Whitepay підтримали відкриття Центру громадського суспільства NGO Space у Дніпрі

Одна з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT і компанія Whitepay приєдналися до ініціативи створення Центру громадського суспільства у Дніпрі. Ця локація стане коворкінгом для 25 організацій та громад, які були релоковані до Дніпра або активно працюють на лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Центр громадського суспільства покликаний забезпечити організаціям різноманітні можливості, включно з робочим простором, проведенням заходів як закритого, так і відкритого типу, консультаціями та психологічною підтримкою, а також навчанням і розвитком у різних напрямках. Щоб подати заявку та стати резидентом, треба заповнити форму для реєстрації.

Важливою складовою центру є психологічна підтримка для ветеранів та їх сімей. 75 психологів будуть надавати консультації та психологічну допомогу з травмами та стресом, що виникли в результаті військових дій.

Крім того, спеціалісти центру надаватимуть консультації з коректної взаємодії та комунікації з родинами загиблих військових. Більше про діяльність центру NGO Space - за посиланням.

"Обʼєднуватись і допомагати - принципова позиція, якою ми керуємося на шляху до перемоги. Ми у WhiteBIT пишаємось бути партнером надважливого проекту - Центру громадського суспільства у Дніпрі. Раді долучитися до створення умов для функціонування організацій і громад, які забезпечують гуманітарною та психологічною допомогою тих, хто наразі цього потребує найбільше", - зазначив CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Окрім WhiteBIT і Whitepay, Центр отримав підтримку й інших провідних міжнародних організацій, а також соціально-відповідального бізнесу.

"19 квітня, попри ракетний удар агресора по Дніпру, ми відкрили Центр громадського суспільства NGO Space для великої кількості громадських організацій і релокованих команд. Я дякую міжнародним та українським партнерам, які підтримали цей простір, зокрема Володимиру Носову та криптобіржі WhiteBIT. Спільними зусиллями ми зможемо професійно допомагати організаціям і громадам боротися з ворогом", - додав Микита Проданець, голова правління благодійної організації "Благодійний Фонд "Save Peace In UA".

Криптобіржа WhiteBIT продовжує активно підтримувати Україну на шляху до перемоги. З початку російського вторгнення компанія активно допомагає українській армії та цивільному населенню, організовуючи благодійні акції та збір коштів на гуманітарні та військові потреби.

Загалом, за останні два роки компанія передала понад 415 млн гривень на допомогу українським військовим та цивільним, а з допомогою платіжного сервісу Whitepay зібрано понад 100 млн USDT криптодонатів.

WhiteBIT - одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.