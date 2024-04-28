В России неизвестные сожгли два тепловоза. ГУР показало видео и объяснило важность
Неизвестные с интервалом в несколько дней дотла сожгли два тепловоза в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, сегодня, 28 апреля, в городе Оренбург в России неизвестные сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М". Похожий инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ - ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЕ-3".
"ГУР МО Украины констатирует - ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - подчеркнули в разведке.
Атаки на Россию
Напомним, на днях в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.
До этого РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что в Смоленской области были атакованы две нефтебазы РФ. Масштабный пожар на одной из нефтебаз был подтвержден на спутниковых изображениях.
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