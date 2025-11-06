UA

В Росії невідомі дрони атакували НПЗ - місцеві скаржаться на вибухи (відео)

Фото: атаку БпЛА підтвердив губернатор області (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Волгограді вночі лунали вибухи, на що скаржились та активно обговорювали місцеві мешканці в пабліках. Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив пожежу у районі, де знаходиться НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.

Після 23:00 в Волгоградській області РФ повідомили про загрозу безпілотників, згодом росіяни почали скаржитись у Telegram на вибухи. На відео з влучаннями можна почути коментарі очевидців типу: "Поглянь, ти бачила? Бах!" і т.д.

Згодом губернатор регіону Андрій Бочаров написав, що "Міноборони РФ відбивають масовану атаку безпілотників на території Волгоградської області".

"Внаслідок падіння уламків сталось загоряння на території промзони у Червоноармійському районі. Пожежні служби оперативно розпочали гасіння.
Фахівці оперативних служб та муніципальних утворень проводять роботи з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків", - повідомив Бочаров у своєму Telegram.

Зазначимо, що у РФ у Червоноармійському районі знаходиться НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", про атаку на який вночі 6 листопада і повідомляв ряд пабліків.

 

 

НПЗ у Волгограді атакований не вперше

Нагадаємо, у серпні цього року Генштаб України підтвердив атаки на НПЗ у Волгограді, внаслідок яких спалахнули сильні пожежі.

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда - мова йде про ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Зазначимо, щорічно на цьому НПЗ переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в РФ.

РБК-Україна писало також, що днями глава СБУ Василь Малюк на брифінгу повідомив - удари Сил оборони України по НПЗ ворога скоротили нафтовидобуток РФ на 90%.

