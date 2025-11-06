В Росії невідомі дрони атакували НПЗ - місцеві скаржаться на вибухи (відео)

Після 23:00 в Волгоградській області РФ повідомили про загрозу безпілотників, згодом росіяни почали скаржитись у Telegram на вибухи. На відео з влучаннями можна почути коментарі очевидців типу: "Поглянь, ти бачила? Бах!" і т.д.

Згодом губернатор регіону Андрій Бочаров написав, що "Міноборони РФ відбивають масовану атаку безпілотників на території Волгоградської області".

"Внаслідок падіння уламків сталось загоряння на території промзони у Червоноармійському районі. Пожежні служби оперативно розпочали гасіння.

Фахівці оперативних служб та муніципальних утворень проводять роботи з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків", - повідомив Бочаров у своєму Telegram.

Зазначимо, що у РФ у Червоноармійському районі знаходиться НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", про атаку на який вночі 6 листопада і повідомляв ряд пабліків.