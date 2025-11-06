RU

В России неизвестные дроны атаковали НПЗ - местные жалуются на взрывы (видео)

Фото: атаку БпЛА подтвердил губернатор области (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил пожар в районе, где находится НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-паблики в РФ.

После 23:00 в Волгоградской области РФ сообщили об угрозе беспилотников, впоследствии россияне начали жаловаться в Telegram на взрывы. На видео с попаданиями можно услышать комментарии очевидцев типа: "Глянь, ты видела? Бах!" и т.д.

Впоследствии губернатор региона Андрей Бочаров написал, что "Минобороны РФ отражают массированную атаку беспилотников на территории Волгоградской области".

"В результате падения обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно начали тушение.
Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - сообщил Бочаров в своем Telegram.

Отметим, что в РФ в Красноармейском районе находится НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка", об атаке на который ночью 6 ноября и сообщал ряд пабликов.

 

НПЗ в Волгограде атакован не впервые

Напомним, в августе этого года Генштаб Украины подтвердил атаки на НПЗ в Волгограде, в результате которых вспыхнули сильные пожары.

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда - речь идет об ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Отметим, ежегодно на этом НПЗ перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в РФ.

РБК-Украина писало также, что на днях глава СБУ Василий Малюк на брифинге сообщил - удары Сил обороны Украины по НПЗ врага сократили нефтедобычу РФ на 90%.

