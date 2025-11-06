В России неизвестные дроны атаковали НПЗ - местные жалуются на взрывы (видео)

НПЗ в Волгограде атакован не впервые

Напомним, в августе этого года Генштаб Украины подтвердил атаки на НПЗ в Волгограде, в результате которых вспыхнули сильные пожары.

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда - речь идет об ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Отметим, ежегодно на этом НПЗ перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в РФ.

РБК-Украина писало также, что на днях глава СБУ Василий Малюк на брифинге сообщил - удары Сил обороны Украины по НПЗ врага сократили нефтедобычу РФ на 90%.