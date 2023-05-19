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Росії нема спокою? Кремлю привиділась "радіоактивна хмара" через уранові снаряди

Фото: Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує істерику через поставки снарядів ЗСУ зі збідненим ураном. Нібито після їх "знищення" утворилась "радіоактивна хмара", яка насувається на Європу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

За словами секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, "знищення" боєприпасів зі збідненим ураном, які були поставлені ЗСУ, призвело до появи "радіоактивної хмари", що насувається в бік Європи.

Також він стверджує про те, що в Польщі вже нібито було зафіксовано зростання радіації, а США тим часом "розробляють і вже використовують хімічну та біологічну зброю, зокрема на території України".

Росії немає спокою

Як пише Wiadomości, згідно з даними Державного агенства з атомної енергії, інформація про підвищення радіації в Польщі є неправдивою.

Зазначається, що спочатку фейк щодо "радіоактивної хмари" почали поширювати в Twitter. Автор допису стверджував про нібито підвищення рівня радіації в Хмельницькій області внаслідок "знищення складу снарядів зі збідненим ураном".

"До твіту був прикріплений графік гамма-випромінювання, зафіксованого в місті Хмельницькому, яке нібито збільшилося на десятки одиниць. Інтернет-користувачі поширили цей текст, нагнітаючи атмосферу паніки", - пише видання.

Снаряди зі збідненим ураном

В кінці березня Британія заявила про нову військову допомогу Україні, яка також включатиме снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2.

Вищезгадана новина викликала істерику в Росії, яка почала стверджувати про те, що Лондон планує застосувати "брудну бомбу" та перетворити Україну на непридатну для життя територію.

Також відповідні поставки налякали й російського диктатора Володимира Путіна. Під час пресконференції з китайським лідером, голова Кремля заявив про війну Заходу та Росії "до останнього українця". А міністр оборони Сергій Шойгу проскиглив про ще одну пройдену сходинку в ядерній ескалації.

Агентство, зі свого боку, розкривало усю історію щодо снарядів зі збідненим ураном, а також розповідало про їх важливість для нашої армії.

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