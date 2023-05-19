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России нет покоя? Кремлю померещилось "радиоактивное облако" из-за урановых снарядов

Фото: Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает истерику из-за поставок снарядов ВСУ с обедненным ураном. Якобы после их "уничтожения" образовалось "радиоактивное облако", которое надвигается на Европу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, "уничтожение" боеприпасов с обедненным ураном, которые были поставлены ВСУ, привело к появлению надвигающегося "радиоактивного облака" в сторону Европы.

Также он утверждает, что в Польше уже якобы был зафиксирован рост радиации, а США тем временем "разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в частности на территории Украины".

России нет покоя

Как пишет Wiadomości, согласно данным Государственного агентства по атомной энергии, информация о повышении радиации в Польше является ложной.

Отмечается, что сначала фейк по поводу "радиоактивного облака" начали распространять в Twitter. Автор сообщения утверждал о якобы повышении уровня радиации в Хмельницкой области в результате "уничтожения состава снарядов с обедненным ураном".

"К твиту был прикреплен график гамма-излучения, зафиксированного в городе Хмельницком, якобы увеличившегося на десятки единиц. Интернет-пользователи распространили этот текст, нагнетая атмосферу паники", - пишет издание.

Снаряды с обедненным ураном

В конце марта Британия заявила о новой военной помощи Украине, которая также будет включать в себя снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Вышеупомянутая новость вызвала истерику в России, которая стала утверждать, что Лондон планирует применить "грязную бомбу" и превратить Украину в непригодную для жизни территорию.

Также соответствующие поставки испугали и российский диктатор Владимир Путин. Во время пресс-конференции с китайским лидером, глава Кремля заявил о войне Запада и России "до последнего украинца". А министр обороны Сергей Шойгу проскальзывает о еще одной пройденной строчке в ядерной эскалации.

Агентство, со своей стороны, раскрывало всю историю о снарядах с обедненным ураном, а также рассказывало об их важности для нашей армии.

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