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В Росії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба"

Фото: В Росії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба" (УНІАН)
Автор: Дмитро Браславський

Росія заявила, що витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба" був технологічною несправністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Заступник голови уряду РФ Олександр Новак прокоментував витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

"На нафтопроводі "Дружба" була технологічна несправність, але вона вже наче усунута", - заявив чиновник.

Витік виявили ввечері 11 жовтня. Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Інша нитка працює без змін.

Оператор заявляє, що причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці подій працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що трубопровід "Дружба" є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

Нагадаємо, що Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

Пізніше у Польщі заявили, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією.

Також у Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба". Витік на нафтопроводі назвали "енергетичною війною".

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