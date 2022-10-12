RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"

Фото: В России назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба" (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия заявила, что утечка на одной из линий нефтепровода "Дружба" была технологической неисправностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак прокомментировал утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

"На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, но она вроде уже устранена", - заявил чиновник.

Утечка была обнаружена вечером 11 октября. Место повреждения находится примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию. Другая нить работает без изменений.

Оператор заявляет, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Напомним, что Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

Позже в Польше заявили, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией.

Также в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба". Утечку на нефтепроводе назвали "энергетической войной".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТА