В России назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак прокомментировал утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

"На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, но она вроде уже устранена", - заявил чиновник.

Утечка была обнаружена вечером 11 октября. Место повреждения находится примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию. Другая нить работает без изменений.

Оператор заявляет, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.