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В Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану, - Reuters

Фото: В Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У російському місті Орел громадянам Узбекистану, які працюють на місцевому сміттєпереробному заводі, видали повістки та наказали з'явитись у військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє видання, цього тижня місцева влада Орла розіслала свіжу партію мобілізаційних повідомлень, у тому числі 50 працівникам сміттєпереробного комплексу "ЕкоСіті".

Половина робітників, однак, є громадянами Узбекистану, які демонструючи свої узбецькі паспорти, попросили президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва втрутитися та захистити їх.

Посольство Узбекистану в Росії заявило, що повідомлення були вручені 26 узбекам помилково. Раніше Узбекистан застерігав своїх громадян від вступу до лав іноземних збройних сил, оскільки за узбецьким законодавством це кваліфікується як кримінальний злочин.

Нагадаємо, що в Росії військовозобов’язаний вдався до цікавого методу врятуватись від мобілізації.

Як повідомлялося, Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію до завершення її термінів. Причина – чіткий антипутінський тренд у настроях москвичів.

При цьому станом на середину жовтня у рамках мобілізації в Росії закликали близько 200 тисяч осіб.

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УзбекистанВійна в УкраїніМобілізація в Росії