В Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану, - Reuters

У російському місті Орел громадянам Узбекистану, які працюють на місцевому сміттєпереробному заводі, видали повістки та наказали з'явитись у військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє видання, цього тижня місцева влада Орла розіслала свіжу партію мобілізаційних повідомлень, у тому числі 50 працівникам сміттєпереробного комплексу "ЕкоСіті".

Половина робітників, однак, є громадянами Узбекистану, які демонструючи свої узбецькі паспорти, попросили президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва втрутитися та захистити їх.

Посольство Узбекистану в Росії заявило, що повідомлення були вручені 26 узбекам помилково. Раніше Узбекистан застерігав своїх громадян від вступу до лав іноземних збройних сил, оскільки за узбецьким законодавством це кваліфікується як кримінальний злочин.