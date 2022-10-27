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В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана, - Reuters

Фото: В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском городе Орел гражданам Узбекистана, работающим на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки и приказали явиться в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, на этой неделе местные власти Орла разослали свежую партию мобилизационных сообщений, в том числе 50 работникам мусороперерабатывающего комплекса "ЭкоСити".

Половина рабочих, однако, граждане Узбекистана, демонстрируя свои узбекские паспорта, попросили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева вмешаться и защитить их.

Посольство Узбекистана в России заявило, что сообщения были вручены 26 узбекам по ошибке. Ранее Узбекистан предостерег своих граждан от вступления в ряды иностранных вооруженных сил, поскольку по узбекскому законодательству это квалифицируется как уголовное преступление.

Напомним, что в России военнообязанный прибег к интересному методу спастись от мобилизации.

Как сообщалось, Москва стала одним из первых российских регионов, решивших остановить мобилизацию до истечения ее сроков. Причина – четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.

При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

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