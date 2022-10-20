Скільки РФ уже призвала людей в рамках мобілізації: відповідь Міноборони України

Станом на середину жовтня в рамках мобілізації у Росії призвали близько 200 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр на брифінгу .

Маляр, посилаючись на динні українські розвідки, зазначила, що Росії вдалося мобілізувати приблизно 66% від заявленого плану.

"За наявними даними, триває доукомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Це відбувається у всіх військових округах, флоті та повітряних військах", - розповіла вона.

При цьому заступник міністра оборони наголосила, що у зв'язку з прискореними темпами мобілізації у РФ зберігаються проблеми з відсутністю достатньої кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази, речового майна, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій призваних.