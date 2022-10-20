ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки РФ уже призвала людей в рамках мобілізації: відповідь Міноборони України

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 15:20
Скільки РФ уже призвала людей в рамках мобілізації: відповідь Міноборони України Фото: мобілізація у Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на середину жовтня в рамках мобілізації у Росії призвали близько 200 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр на брифінгу.

Маляр, посилаючись на динні українські розвідки, зазначила, що Росії вдалося мобілізувати приблизно 66% від заявленого плану.

"За наявними даними, триває доукомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Це відбувається у всіх військових округах, флоті та повітряних військах", - розповіла вона.

При цьому заступник міністра оборони наголосила, що у зв'язку з прискореними темпами мобілізації у РФ зберігаються проблеми з відсутністю достатньої кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази, речового майна, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій призваних.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації керівником Кремля Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи в РФ.

Як відомо, мобілізація в Росії відбувається з 21 вересня.

Російська влада пообіцяла навчити мобілізованих перед відправкою на фронт. Проте вже за кілька днів після початку мобілізації українські військові почали брати в полон перших призовників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде