В Росії військовозобов’язаний вдався до цікавого методу врятуватись від мобілізації

У Росії все більше військовозобов’язаних відмовляються від мобілізації. Також набирає обертів виїзд чоловіків за кордон усіма можливими способами, лише б не потрапити на війну в Україні. Від охоронців до урядовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медиазона .

При цьому, до різного роду відмовок від мобілізації вдаються як звичайні охоронці, так і урядовці. Є навіть дуже не звичні випадки протесту.

Так, 20-річний фрезерувальник із Москви Антон Гнедовець два тижні тримав голодування, протестуючи проти мобілізації. Його спосіб подіяв - він, все ж таки повернувся додому.

Антон працював у МДТУ імені Баумана, а попри бронь, його мобілізували на початку жовтня.

Гнедовець каже, що офіцери залякували тих, хто відмовлявся служити, погрожували в'язницею та відправити їх на передову. А сам він пішов на радикальний жест - відмовився одягати військову форму та підкорятися старшим за званням. Його пригрозили "відправити на передову і там розстріляти", і він оголосив голодування.

Як пише видання, У результаті керівництво частини так і не спромоглося вирішити, що робити з Гнедівцем.

"Я так і залишився за штатом усієї частини. І, відповідно, мене поклали на дальнє ліжко і сказали: "Лежи, деградуй. Здохнеш - напишемо, що ти, мовляв, самогубця", - згадує він.

У цей час його мати писала скарги до військової прокуратури та міністерства оборони, щодня ходила у військкомат, намагаючись повернути сина додому.

В результаті 19 жовтня Антон Гнедовець отримав клопотання з військкомату, згідно з яким йому необхідно було повернутися до Москви, до об'єднаного військового комісаріату Бабушкінського району. Фрезерувальник викликав таксі і поїхав додому.

Прикладу Гнедівця наслідували ще кілька мобілізованих, які у відповідь на свій протест зіткнулися з насильством. Сам Антон згадує про гнітючу атмосферу в частині: антисанітарія, погана підготовка, відсутність спорядження.