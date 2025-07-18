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В Росії можуть закритись третина підприємств вугільної промисловості, - СЗР

П'ятниця 18 липня 2025 14:36
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В Росії можуть закритись третина підприємств вугільної промисловості, - СЗР Ілюстративне фото: в Росії можуть закритись третина підприємств вугільної промисловості (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через втрату європейського ринку та падіння світових цін вугільна промисловість Росії переживає глибоку кризу. Третина вугільних підприємств на межі закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Сьогодні під загрозою закриття опинились вже більше півсотні вугільних підприємств. Загалом у країни терориста, станом на початок 2024-го, працювали 179 вугледобувних підприємств:

  • 52 шахти;
  • 127 розрізів.

Збитки галузі за січень-травень вже досягли 1,44 млрд доларів, а до кінця року прогнозуються до близько 4 млрд доларів. Серед причин кризи:

  • європейське ембарго, введене в серпні 2022-го, що змусило Росію шукати нові ринки для майже чверті свого експорту;
  • різке падіння цін на вугілля після пікових значень 2022 року.

"Незважаючи на внутрішні проблеми - зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала каталізатором поточної ситуації. Обмежена пропускна здатність РЖД на східному напрямку, куди тепер спрямовані основні потоки вугілля, також посилює проблеми", - додає СЗР.

Закриття шахт матиме наслідки для мономіст та вугільних регіонів, наприклад, Кемеровської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними СЗР, у Росії в низці ключових галузей економіки спостерігається криза, які Москва намагається приховати.

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