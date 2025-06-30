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Влада РФ приховує правду про глибоку кризу в ключових галузях економіки, - розвідка

Понеділок 30 червня 2025 21:07
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Влада РФ приховує правду про глибоку кризу в ключових галузях економіки, - розвідка Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії в низці ключових галузей економіки спостерігається криза. Але Москва намагається це приховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗР, кризові процеси в Росії спостерігаються у сферах вугільної промисловості, нафтопереробки, будівництва, автопромисловості та логістики. Такі галузі формують близько 17% доходу бюджету РФ.

"У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки. Насамперед це стосується обробної сфери", - додали в розвідці.

Там пояснили, що головна причина такої кризи - понад 40 % російських підприємств мають зобов'язання, які втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування - і надто дороге, і фактично недоступне.

"З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, у РФ ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю", - додали в СЗР.

За даними розвідки, для того, щоб заспокоїти росіян, у відкритому доступі публікуватимуть тільки вибіркові, вигідні для влади показники.

Випади Путіна

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вибухнув погрозами через те, що західні аналітики публікують негативні прогнози щодо економіки РФ.

Зокрема, глава Кремля заявляв, що на Заході "постійно ховають Росію за того, що самі скоро здохнуть".

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